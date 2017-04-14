Адвокат Робер Буржи утверждает, что Фийон запугивал его по "делу о костюмах"

ПАРИЖ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский адвокат Робер Буржи утверждает, что подвергся давлению и запугиванию со стороны кандидата в президенты страны Франсуа Фийона после того, как в прессу просочились сведения, что он подарил ему несколько дорогостоящих костюмов. Об этом юрист заявил в интервью, опубликованном интернет-сайтом Mediapart, специализирующемся на скандальных разоблачениях.

Сведения о том, что за счет Буржи кандидату от партии "Ресубликанцы" купили два костюма общей стоимостью в €13 тыс. были опубликованы в марте парижской еженедельной газетой Journal du Dimanche. Как сообщил адвокат, "немедленно после публикации в течение шести дней" он получал целый ряд звонков как от самого Фийона, так и от начальника его пресс-службы Анн Мо с требованием, чтобы он "ни в коем случае не признавался, что именно он оплатил покупку" предметов гардероба.

Буржи сообщил, что Фийон в телефонных разговорах неоднократно напоминал ему, что оба они по своим политическим взглядам являются голлистами (последователями политики Шарля де Голля - прим. ТАСС), и требовал в этой связи "соблюдения голлистской солидарности". Буржи вынужден был в течение нескольких дней хранить молчание.

Теперь в интервью сайту адвокат уточнил, что костюмы были подарены им Фийону "в связи с его победой на праймериз правых сил, проводившихся в перспективе президентских выборов во Франции". "Фийон был очень тронут этим подарком", - сказал Буржи. Адвокат подчеркнул, что давно знает Фийона, они в течение многих лет были друзьями. Политик неоднократно консультировался с юристом относительно различных дел, связанных с Африкой.

Отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, шансы у Фийона стать новым президентом Франции, Буржи ответил, что тот неизбежно проиграет, так как против него в партии "Республиканцы" выступают сторонники ее бывшего лидера и бывшего президента Франции Николя Саркози. "Я опасаюсь резко отрицательной реакции на кандидатуру Фийона как со стороны голлистов, так и саркозистов", - сказал он.

В конце марта кандидат в президенты Франции сообщил, что вернул подаренные ему другом дорогие костюмы.

Адвокат Робер Буржи известен во Франции как специалист, связанный с целым рядом махинаций в отношении африканских политиков.