Глава "Шведских врачей за права человека" заявил, что его НКО пытаются заставить замолчать

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights, SWEDHR) подвергается давлению из-за своих разоблачений деятельности так называемых "Белых касок" в Сирии и ее всячески пытаются заставить замолчать. Об этом основатель НКО профессор Марчелло Феррада де Ноли заявил корреспонденту ТАСС.

В подтверждение своих слов он обратил внимание на попытку удалить статью о SWEDHR в Википедии после публикации ею материала о "Белых касках".

"Нас хотят заставить замолчать", - прокомментировал он.

11 апреля на странице SWEDHR в Википедии появился баннер, в котором заглавными буквами было написано: "Эту статью предлагается удалить". После оживленной дискуссии в интернете администрация электронной энциклопедии решила все же оставить материал, но поместила в самом начале предупреждение о сомнениях в непредвзятости и источниках.

"Интересно, что если посмотреть на историю изменений в статье, все требования об удалении статьи начались после публикации в моем журнале The Indicter разоблачений, касающихся видеосюжета "Белых касок"", - отмечает де Нолли.

Независимая организация

Несмотря на то, что в Швеции уже существовало множество правозащитных организаций, профессор и его коллеги основали в 2014 году новую. "Мы считаем, что плохо сформулированная позиция Швеции в отношении целого ряда международных конфликтов последних лет вкупе с продолжающимся сближением с НАТО повлияли на содержание и направленность деятельности шведских правозащитных организаций, как правительственных, так и НКО, финансируемых полностью или частично из государственных источников", - пояснил де Нолли.

"Мы независимые, мы не получаем финансирования от государства. И они не могут заставить нас замолчать", - подчеркнул собеседник.

По его словам, сам факт того, что представитель Сирии при ООН в своем выступлении перед коллегами сослался на доклад "Шведских врачей за права человека", "является для него вознаграждением".

Профессор продолжает следить за событиями вокруг конфликта в Сирии. "Я не могу поверить, что правительства стран не знают, что произошло на самом деле и кто за этим стоит - у них есть прекрасная разведка, хорошее сотрудничество. Для чего США нанесли удар (по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс)? Все проекты (президента США Дональда) Трампа на посту президента ранее были скомпрометированы, это было сделано для улучшения внутренней ситуации", - говорит он.

Анализ видео "Белых касок"

SWEDHR ранее обнародовала анализ видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после атаки в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб с использованием химического оружия, в котором указывает, что "спасательные меры" в ролике являются постановкой.

Так, врачи обратили внимание на то, что раствор в шприце, который якобы использовался для инъекции пострадавшего в результате химатаки ребенка, на самом деле так и не вводился в его тело. Более того, ребенок мог бы умереть во время такого рода "спасательных" процедур. По внешним же признакам было похоже, что дети находились под воздействием опиатов и умирали от передозировки, при этом не производя впечатления жертв химической атаки.

"После того, как на видео были замечены несоответствия в действиях (врачей) по спасению жизни людей, я провел покадровый анализ видео "Белых касок", изучал его в замедленном режиме, сохранял отдельные кадры из общего видеоряда", - рассказывает врач.

Он сделал копию с замедленной съемкой и направил ссылку с материалом коллегам по НКО. На этом видео как раз присутствовал эпизод со шприцем. Заключения медиков потом были опубликованы в интернете.

Профессор обращает внимание на шумиху вокруг "Белых касок": они были номинированы на Нобелевскую премию, получили "альтернативную Нобелевскую премию" в Швеции (За целесообразное жизнеобеспечение, Right Livelihood). "Это сопровождалось международной кампанией, организованной западными СМИ в поддержку выдвижения фильма о "Белых касках" на премию Оскар", - напоминает он.

Кто такие "Белые каски"

Неправительственная организация "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") была создана в конце 2012 - начале 2013 года и позиционируется как гуманитарная волонтерская организация, имеющая нейтральный и беспристрастный характер. В прошлом году она была выдвинута на Нобелевскую премию мира. Тем не менее, организация неоднократно подвергалась критике за недостоверность распространяемой информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила номинировать организацию "Белые каски" вместо Нобелевский премии на кинопремию "Оскар" за постановочную видеозапись с двумя ее представителями, которые якобы помогают раненому в разрушенном сирийском городе.

Доклад "Human Rights Watch"

Одним из главных участников этой кампании была организация "Human Rights Watch" (HRW). "Центральным в этой пиар-акции является то, что еще до начала торжественной церемонии вручения премии Оскар 13 февраля 2017 г HRW опубликовала доклад, в котором обобщены фальшивые отчеты о химических атаках в недавно освобожденном Алеппо. В этом фрагменте знакомой пропаганды HRW переработан предыдущий рапорт​от апреля 2015 года, в котором речь идет о якобы имевшей место газовой атаке в городе Сармине, в Идлибе", - говорит де Нолли.

По его словам, доклад "Атака в Сармине", опубликованный HRW в апреле 2015 г, сам по себе является "великолепным образчиком фабрикации улик". HRW ссылается на двух свидетелей, анонимных "жителей Сармина", и утверждает, будто "незадолго до атаки" те "слышали" шум вертолета. "Они его слышали, но не видели. Оба также говорили, что не слышали "никаких взрывов". Во всем докладе HRW нет ни одной ссылки на непосредственных свидетелей, наблюдавших вертолет, существование которого должно было стать важным элементом в утверждениях "Белых касок", некритично повторенных HRW и ни разу не поставленных под сомнение в ООН", - считает профессор.