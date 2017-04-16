Япония заявила КНДР протест в связи с новым ракетным запуском

ТОКИО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии заявило КНДР протест в связи с очередным ракетным запуском. Об этом объявила канцелярия премьер-министра страны.

"Ракетный запуск является очевидным нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и Северной Корее был направлен решительный протест", - говорится в сообщении офиса главы японского правительства.

Ранее КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.