СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 96 беженцев, эвакуированных из Идлиба

БЕЙРУТ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Число жертв теракта в пригороде Рашидин в Алеппо (360 км от Дамаска) возросло до 96 человек. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его данным, еще две сотни внутренне перемещенных лиц получили ранения, большинство из них женщины и дети.

Взрыв был устроен 15 апреля на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы, которые пошли на это преступление, подорвали тонну взрывчатки в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. Сгорело 20 машин Сирийского общества Красного Креста, сопровождавших колонну.

Несмотря на теракт, поздно из Рашидин, который контролируют бандформирования, в предместье Рамуса была доставлена большая группа беженцев. Всем им оказывается необходимая помощь. Как ожидается, во второй половине дня еще одна колонна направится из Идлиба в Алеппо.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией из Эль-Фуа и Кефраи должно было быть эвакуировано на первом этапе 8 тыс. человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны (СНО), более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через 2 недели) Эль-Фуа и Кефрая покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.

Параллельно осуществляется вывод боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском. Их вывоз идет также по шоссе через Алеппо.