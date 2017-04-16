Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 96 беженцев, эвакуированных из Идлиба

Международная панорама
16 апреля, 12:40 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Еще две сотни внутренне перемещенных лиц получили ранения, большинство из них женщины и дети
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Число жертв теракта в пригороде Рашидин в Алеппо (360 км от Дамаска) возросло до 96 человек. Об этом сообщил  телеканал Al Mayadeen. По его данным, еще две сотни внутренне перемещенных лиц получили ранения, большинство из них женщины и дети.

Смотрите также

В пригороде Алеппо прогремел взрыв
Россияне доставили в Алеппо горячую пищу и хлеб
Российские военные помогли восстановить хлебопекарню в Алеппо
СМИ: свыше 5 тыс. жителей шиитских селений эвакуированы из Идлиба в Алеппо

Взрыв был устроен 15 апреля на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы, которые пошли на это преступление, подорвали тонну взрывчатки в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. Сгорело 20 машин Сирийского общества Красного Креста, сопровождавших колонну.

Несмотря на теракт, поздно  из Рашидин, который контролируют бандформирования, в предместье Рамуса была доставлена большая группа беженцев. Всем им оказывается необходимая помощь. Как ожидается,  во второй половине дня еще одна колонна направится из Идлиба в Алеппо.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией из Эль-Фуа и Кефраи должно было быть эвакуировано на первом этапе 8 тыс. человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны (СНО), более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через 2 недели) Эль-Фуа и Кефрая покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.

Параллельно осуществляется вывод боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском. Их вывоз идет также по шоссе через Алеппо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
2
Матвиенко: РФ против вторжений в суверенные государства по придуманным поводам
3
В Москве ожидаются заморозки до минус семи градусов
4
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ
5
Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама