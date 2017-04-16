СМИ: у Киева нет политической воли расследовать убийство журналиста Бузины

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Расследование убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, который был застрелен ровно два года назад, никак не продвигается. Президент Петр Порошенко назвал делом чести для украинской власти раскрыть это преступление, однако оно так и не дошло до суда.

"Тем временем, следствие по делу журналиста оказалось в патовой ситуации. Согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса (УПК) максимальный срок досудебного расследования не может превышать 12 месяцев. По истечении этого срока в суд либо направляется обвинительный акт, либо же дело закрывается по реабилитирующим признакам (отсутствие состава преступления и тому подобное)", - пишет украинское издание "Страна.ua".

В тоже время, источники "Страны" в следственной группе, которая в 2015 году занималась расследованием убийства, говорят, что доказательств причастности подозреваемых Медведько и Полищука к убийству более чем достаточно. Не хватает лишь политической воли передать дело в суд.

"До конца 2015 года расследование шло активно. Несмотря на давление соратников подозреваемых, была задача довести дело до конца, - сказал изданию источник в МВД. - Но где-то в декабре 2015 года руководство Генпрокуратуры, а возможно, и руководство страны, "поломалось". Видимо, испугавшись политических рисков из-за акций протеста в поддержку Медведько и Полищука, они решили спустить дело на тормоза. Сначала оба подозреваемых были выпущены на волю, а затем расследование приостановили, не передавая дело в суд".

За помощью в Европейский суд

Семья Олеся Бузины и ее адвокаты уже не надеются на прорыв в расследовании со стороны правоохранительных органов Украины и рассматривают возможность обратиться за защитой своих интересов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Прокуратура утверждает, что убийцы давно установлены и вина их доказана, но дело почему-то в суд не направляет, - говорит в комментарии "Стране" бывший первый замгенпрокурора, адвокат Ренат Кузьмин. - Но, если подозреваемые Медведько и Полищук виновны и этому есть доказательства, то почему же дело против них до сих пор не направлено в суд? А если они невиновны, почему генпрокурор не скажет об этом честно?".

По словам Кузьмина, "если дело не будет возобновлено в ближайшее время, мы вынуждены будем обратиться в Европейский суд по правам человека с заявлением о защите прав и законных интересов потерпевшей (матери Бузины)".

Убийство Бузины

Бузину убили 16 апреля 2015 года около 14:00 возле его дома в Киеве. В него стреляли из автомобиля "Форд Фокус" темно-синего цвета, которое нашли в тот же день. Убийцы были в масках и не боялись свидетелей.

По информации МВД, убийцы выпустили в журналиста пять пуль. Через два месяца глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу - Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под домашний арест.

Олесь Бузина - журналист, писатель и телеведущий, известный своими антиукраинскими высказываниями. Издал книгу "Вурдалак Тарас Шевченко" с целью развенчать "культ Кобзаря", а также книгу "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку сторонников "Новороссии". Был шеф-редактором газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры.