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Турецкая оппозиция потребует пересчета 60% бюллетеней на референдуме

Международная панорама
16 апреля, 20:43 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Как заявили в Народно-республиканской партии, причина такого требования - подсчет бюллетеней без печати ЦИК
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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) потребует от Центризбиркома провести пересчет около 60% бюллетеней, заполненных избирателями на референдуме по поправкам в конституцию Турции. Об этом в эфире телеканала Fox TV сказал депутат НРП Умит Оздаг.

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Он подтвердил, что ранее такое решение обнародовал и зампред этой партии. "Мы направим протест в ЦИК относительно 60% обработанных бюллетеней. Одной из причин этого является подсчет бюллетеней без печати (официальной печати ЦИК - прим. корр. ТАСС). ЦИК не может этого делать", - сказал он.

Кроме того, ранее зампред НРП Эрдал Аксюнгер заявил, что "власти занимаются манипуляциями в свою пользу при подсчете голосов" и существуют серьезные отличия тех данных, которые обнародуются, с ходом реального подсчета голосов. В партии считают, что противники поправок в конституцию набирают 50,8% голосов, а не 48,6%, как передает Анатолийское агентство, имеющее право публиковать предварительные результаты наряду с ЦИК.

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