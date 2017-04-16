Турецкая оппозиция потребует пересчета 60% бюллетеней на референдуме

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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) потребует от Центризбиркома провести пересчет около 60% бюллетеней, заполненных избирателями на референдуме по поправкам в конституцию Турции. Об этом в эфире телеканала Fox TV сказал депутат НРП Умит Оздаг.
Он подтвердил, что ранее такое решение обнародовал и зампред этой партии. "Мы направим протест в ЦИК относительно 60% обработанных бюллетеней. Одной из причин этого является подсчет бюллетеней без печати (официальной печати ЦИК - прим. корр. ТАСС). ЦИК не может этого делать", - сказал он.
Кроме того, ранее зампред НРП Эрдал Аксюнгер заявил, что "власти занимаются манипуляциями в свою пользу при подсчете голосов" и существуют серьезные отличия тех данных, которые обнародуются, с ходом реального подсчета голосов. В партии считают, что противники поправок в конституцию набирают 50,8% голосов, а не 48,6%, как передает Анатолийское агентство, имеющее право публиковать предварительные результаты наряду с ЦИК.