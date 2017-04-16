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Алиев поздравил Эрдогана с итогами референдума по поправкам в конституцию Турции

Международная панорама
16 апреля, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Лидеры Азербайджана и Турции выразили уверенность в том, что "дружественные и братские отношения между странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах"
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с результатами референдума по поправкам в конституцию Турции. Лидеры провели телефонный разговор, сообщает Анатолийское агентство.

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"В ходе телефонного разговора президент Азербайджана отметил, что большинство населения Турции проголосовало за изменения в основной закон страны", - говорится в материале агентства. Отмечается, что Эрдоган выразил признательность главе Азербайджана за слова поддержки.

Оба лидера выразили уверенность в том, что "дружественные и братские отношения между странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах".

По последним подсчетам (на данный момент обработано 99% бюллетеней), за изменения в основной закон страны, вводящие в Турции президентскую форму правления, высказались 51,3% граждан.

В сентябре 2016 года в Азербайджане также прошел референдум по изменениям в конституцию. По его итогам была введена должность первого вице-президента и двух вице-президентов Азербайджана. Согласно изменениям, в случае неспособности президента выполнять свои обязанности его полномочия переходят к первому вице-президенту. В феврале этого года первым вице-президентом Азербайджана была назначена супруга президента Мехрибан Алиева.

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