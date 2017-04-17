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Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля

Международная панорама
17 апреля, 3:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Премьер-министр Японии заявил, что планирует "требовать от России играть конструктивную роль"
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© EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить проблему КНДР на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время визита в РФ, запланированного на конец текущего месяца. С таким заявлением глава японского правительства выступил на заседании парламента.

"Во время запланированной на последнюю декаду апреля встречи с президентом (России Владимиром) Путиным я планирую провести откровенный обмен мнениями и по проблеме Северной Кореи", - сказал премьер, отметив, что он будет "требовать от России играть конструктивную роль".

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Как сообщал ранее МИД РФ, визит японского премьера запланирован на третью декаду апреля. По данным японской прессы, Абэ посетит Россию 27-28 апреля. Как ожидается, темами переговоров во время визита станет развитие двусторонних отношений, а также вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вместе с тем, как заявил 13 апреля генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, Абэ намерен поднять и международные вопросы, в том числе обсудить ситуацию в Сирии.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года после очередного ракетного пуска командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению ЗРК THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

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Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к Пхеньяну. Незадолго до широко отмечавшейся 15 апреля в КНДР 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson. Экспертное сообщество предупреждало, что по случаю этой даты Пхеньян может провести очередное ядерное испытание, однако этого не произошло. На следующий день КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, не увенчалась успехом - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.

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