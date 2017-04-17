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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен проводить досрочные парламентские выборы после победы на состоявшемся в воскресенье референдуме об изменении конституции страны. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
"Вчера президент дал очень четко понять, что выборы будут проведены в ноябре 2019, - сказал он. - Это совершенно ясно. У нас есть работа, которой следует заняться".
На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительными неофициальными результатами подсчета 99% бюллетеней, за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан. Явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.