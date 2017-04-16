Эрдоган поздравил политиков с победой на референдуме по поправкам в конституцию

Президент Турции Тайип Эрдоган приветствует своих сторонников после голосования на конституционном референдуме © EPA/SEDAT SUNA

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону поздравил премьер-министра Бинали Йылдырыма и глав партий, выступавших в поддержку поправок в основной закон страны, с "победой на референдуме".

Об этом сообщают источники в администрации турецкого лидера.

"Президент поздравил с победой на референдуме председателя Партии справедливости и развития (ПСР), премьер-министра Бинали Йылдырыма, главу Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели и председателя Партии великого единства (ПВЕ) Мустафу Дестиджи. Он пожелал счастья турецкому народу в связи с результатами голосования", - сообщил представитель администрации. ПСР, ПНД и ПВЕ объединились на время кампании и агитировали за поправки.

На данный момент обработано 98% бюллетеней. По предварительным неофициальным данным, 51,3% проголосовавших поддержали принятие поправок, вводящих президентскую форму правления в Турции.