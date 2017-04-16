Вице-премьер Турции признал низкий уровень поддержки поправок в конституцию

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Число сторонников конституционных поправок в Турции оказалось ниже ожидаемого правительством уровня. Об этом заявил журналистам в Анкаре вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

"Число голосов "за" пока ниже ожидаемого нами уровня. Но все равно они пока сохраняют преимущество", - сказал он. На данный момент обработано 95% бюллетеней, и в поддержку пакета конституционных поправок высказываются 51,6% проголосовавших.

По мере обработки остающихся бюллетеней общая картина на референдуме немного меняется в сторону снижения голосов в поддержку поправок. Но несмотря на это, противники это законодательной инициативы все еще не перешли 50% черту и не выбились в лидеры.

Оппозиция скептически высказывается об обнародованных предварительных результатах. По словам зампреда основной оппозиционной Народно-республиканской партии Эрдала Аксюнгера, "власти занимаются манипуляциями в свою пользу при подсчете голосов". Он также указал, что решение Центризбиркома признать действительными бюллетени без официальной печати ЦИК на них, "является серьезной юридической проблемой".