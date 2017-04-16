Почти 63% граждан Турции выступают за конституционную реформу

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Пакет поправок в Конституцию Турции получает одобрение 62,2% населения страны. Такие данные обнародовал Центризбирком по итогам обработки 29% бюллетеней.

На данный момент подсчитано более 11 млн голосов избирателей, явка составила 82%. Против проголосовало около 37% населения, причем в лидерах среди противников поправок западные, юго-западные и юго-восточные регионы страны.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.