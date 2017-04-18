СМИ: Япония изучает возможность приведения в действие Сил самообороны при ракетной атаке

"Кливленд" победил "Индиану" во втором матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 18 апреля, 4:50
Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на размещенные материалыОбщество 18 апреля, 3:09
Пентагон начал оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия угрозамМеждународная панорама 18 апреля, 1:51
СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директораСпорт 18 апреля, 1:38
Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирноМеждународная панорама 18 апреля, 1:14
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"Политика 18 апреля, 1:10
Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФСпорт 18 апреля, 0:57
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основеМеждународная панорама 18 апреля, 0:32
Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Мадриде и ЛестереСпорт 18 апреля, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии рассматривает возможность приведения в действие Сил самообороны в случае, если в ее территориальные воды будет запущена северокорейская баллистическая ракета. Об этом сообщила газета "Иомиури".
По ее данным, обсуждается возможность введения так называемого состояния надвигающейся вооруженной атаки, при котором Силам самообороны может быть отдан приказ о приведении в действие.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. По оценке японского правительства, угроза КНДР вышла на новый уровень.