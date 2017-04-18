СМИ: Япония изучает возможность приведения в действие Сил самообороны при ракетной атаке

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии рассматривает возможность приведения в действие Сил самообороны в случае, если в ее территориальные воды будет запущена северокорейская баллистическая ракета. Об этом сообщила газета "Иомиури".

По ее данным, обсуждается возможность введения так называемого состояния надвигающейся вооруженной атаки, при котором Силам самообороны может быть отдан приказ о приведении в действие.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. По оценке японского правительства, угроза КНДР вышла на новый уровень.