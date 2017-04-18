Опрос: Макрон одержит победу над Ле Пен во втором туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае прохождения во второй тур президентских выборов во Франции получит 64% голосов, в то время, как лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может претендовать лишь на 36% голосов. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой OpinionWay.

В случае, если во второй тур выйдет кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон, то за него проголосуют 58% избирателей, а за Ле Пен - 42%.

В первом туре, по информации социологической службы, Макрон может получить 23% голосов, Ле Пен - 22%, Фийон - 20%, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19%.

Ранее социологическая служба BVA-Salesforce опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым Макрон и Ле Пен продолжают лидировать в рейтинге кандидатов на пост президента Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.