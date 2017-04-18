Еврокомиссия призвала власти Турции начать расследование нарушений на референдуме

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Власти Турции должны приступить к расследованию нарушений, которые были выявлены по итогам прошедшего в стране референдума. Об этом заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Мы призываем турецкие власти начать прозрачное расследование нарушений, которые были выявлены наблюдателями", - сказал он.
На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.