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Еврокомиссия призвала власти Турции начать расследование нарушений на референдуме

Международная панорама
18 апреля, 14:05 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас отметил, что расследование должно быть прозрачным
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БРЮССЕЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Власти Турции должны приступить к расследованию нарушений, которые были выявлены по итогам прошедшего в стране референдума. Об этом заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы призываем турецкие власти начать прозрачное расследование нарушений, которые были выявлены наблюдателями", - сказал он.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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