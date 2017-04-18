Yomiuri: США будет сложно нанести эффективный превентивный удар по КНДР

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. США будет крайне сложно нанести превентивный удар по КНДР таким образом, чтобы он оказался эффективным и смог нейтрализовать все силы Пхеньяна. Такое мнение выразила газета Yomiuri, комментируя поездку американского вице-президента Майкла Пенса в Южную Корею и Японию и его заявления о том, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Пхеньяна завершилась.

Издание отмечает, что со стороны КНДР вдоль границы с Южной Кореей размещено порядка 300 артиллерийских орудий. Кроме того, КНДР обладает развитой сетью бомбоубежищ и подземных укреплений. Это, по мнению газеты, дает возможность Пхеньяну нанести масштабный ответный удар.

Несмотря на критику американским вице-президентом позиции КНР по вопросу размещения комплексов ПРО THAAD на южнокорейской территории, и Вашингтон, и Сеул сейчас придают большое значение тому, что Китай может оказывать давление на КНДР, пишет также Yomiuri.

Проблема ракетной и ядерной программ КНДР является одной из центральных тем в ходе визита Пенса в Южную Корею и Японию. В частности, в понедельник по итогам встречи с исполняющим обязанности южнокорейского президента Хван Гё Аном была достигнута договоренность о введении дополнительных санкций в отношении КНДР в случае осуществления новых военных провокаций.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.