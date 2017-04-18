В окружении Фийона были предупреждены о возможных терактах

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ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Служба безопасности кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона была предупреждена о существующих рисках терактов во время встреч с избирателями. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.
По его данным, в последние дни охрана ряда кандидатов, в том числе Франсуа Фийона, была значительно усилена. Дополнительные меры безопасности были приняты в городе Монпелье на юге Франции, где 14 апреля прошел митинг кандидата от "Республиканцев".
Представители партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона сообщили, что их службам охраны были переданы фотографии лиц, подозреваемых в подготовке терактов. По данным телеканала BFMTV, охрана предвыборных штабов в Париже также в последние дни усилена.
Два французских гражданина 23 и 29 лет были задержаны во вторник утром в Марселе работниками спецподразделения полиции и Главного управления внутренней безопасности. Как сообщил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль, известно, что они намеревались в ближайшие дни, во время предвыборной кампании в стране, совершить теракты.
По данным министра, прокуратура Парижа по делам о терроризме начала следствие по подозрению в создании преступной организации, преследующей террористические цели, а также по статье о нелегальном хранении оружия.
Согласно информации газеты Journal Du Dimanche, на одном из митингов кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона на крышах ближайших домов были размещены снайперы.