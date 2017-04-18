МИД ФРГ: досрочные выборы в Великобритании придадут больше ясности переговорам по Brexit

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БЕРЛИН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. МИД ФРГ рассчитывает, что по итогам объявленных во вторник досрочных выборов в парламент Великобритании появится больше ясности относительно переговоров по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом заявил в Берлине министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Надеемся, что объявленные сегодня премьер-министром Мэй досрочные выборы приведут к большей ясности и предсказуемости в ходе переговоров с ЕС", - отметил он.
Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что досрочные выборы в парламент страны пройдут 8 июня, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС.
29 марта Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая дала официальный старт переговорному процессу по Brexit между Лондоном и Брюсселем.