Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июня

ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Это заявление, сделанное на ступенях официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10 было столь неожиданным, что еще за несколько минут до его начала политические аналитики гадали, о чем именно будет говорить глава правящей Консервативной партии - то ли о внутренней политике, то ли о войне в Сирии.

Несмотря на внезапность сделанного заявления, сказать, что оно прозвучало, как гром среди ясного неба, нельзя. Предстоящие досрочные выборы, как и любое волеизъявление граждан, несет определенный риск для правящей партии. В то же время, в нынешней ситуации поднятие политических ставок для Мэй довольно логично и вряд ли таит какую-то угрозу для возглавляемой ею Консервативной партии. Наоборот, выборы могут позволить ей укрепить позиции тори и, воспользовавшись тем, что оппозиция находится в разобранном состоянии, заручиться мандатом от народа на то, чтобы руководить правительством до 2022 года, получив в виде "бонуса" два дополнительных года пребывания во власти.

Что заявила Мэй

"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - заявила премьер-министр. Она сразу пояснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным.

"Если мы не проведем эти выборы, они (оппозиция) продолжат вести свои политические игры, а переговоры с ЕС вступят в свою самую сложную фазу в тот момент, когда будет вестись подготовка к следующим всеобщим выборам", - сказала Мэй. Всего три недели назад, 29 марта, она официально запустила процесс выхода страны из состава ЕС, который должен продлиться два года и завершиться в 2019 году, ровно за год до следующих парламентских выборов.

Опасения Мэй заключаются в том, что ее политические оппоненты используют все возможности для того, чтобы сыграть на теме переговоров по Brexit и ослабить правящую партию вместо того, чтобы единым фронтом вести архисложные переговоры с европейскими бюрократами. Именно на это обстоятельство Мэй и обратила внимание во вторник, перечислив представителей всех оппозиционных сил.

"Это будет выбор между сильным и стабильным правлением в национальных интересах со мной в качестве вашего премьер- министра и слабым и нестабильным коалиционным правительством под руководством (лидера лейбористов) Джереми Корбина, поддерживаемым на плаву и "Либеральными демократами", которые хотят возобновить размежевание (общества) вокруг референдума, и Николой Стерджен, и (возглавляемой ею) Шотландской национальной партией", - сказал она.

"Они недооценили нашу решимость довести дело до конца, и я не готова к тому, чтобы позволить им поставить под угрозу безопасность миллионов трудящихся по всей стране", - предупредила Мэй.

Убить несколько зайцев

Также стоит отметить, что момент для объявления выборов выбран очень удачный, так как отрыв консерваторов от оппозиции в рейтингах доверия - максимальный почти за десятилетие. Тори опережают Лейбористскую партию на 21 процентный пункт. Согласно опубликованному в понедельник опросу общественного мнения, который провела социологическая служба YouGov, за консерваторов намерены проголосовать 44% опрошенных, а за лейбористов - 23%. Это самый большой отрыв с 2009 года.

В случае победы на выборах, Мэй навсегда лишит своих критиков аргументов, что она никогда не была избрана народом, а оказалась на Даунинг-стрит лишь по итогам победы во внутрипартийной борьбе. Мэй сможет избиваться от тех предвыборных обещаний, которыми руководствуется Консервативная партия, но достались ей в наследство от Дэвида Кэмерона.

Решение за парламентом

Теперь для того, чтобы провести выборы, правительству тори необходимо добиться, чтобы соответствующий законопроект был одобрен парламентом, причем при голосовании он должен набрать две трети голосов. "Завтра я внесу предложение в Палату общин, призывающее к проведению всеобщих выборов 8 июня. Это предложение предусмотрено парламентским актом о фиксированном сроке (работы парламента) и требует одобрения большинством в две трети голосов членов Палаты общин", - сказала Мэй.

При нынешнем раскладе сил консерваторы не смогут в одиночку решить завтра этот вопрос. В 650-местной нижней палате им принадлежит 330 мест. Таким образом, чтобы получить требуемые две трети одобрительных голосов, им необходима поддержка лейбористов.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил о поддержке предложения Мэй. "Я приветствую решение премьер- министра предоставить британскому народу возможность избрать правительство, которое поставит на первое место интересы большинства", - говорится в распространенном заявлении лидера основной оппозиционной силы.

Шотландский фактор

Предложение Мэй было поддержано большинством политических сил, в том числе партией "Либеральные демократы" и "зелеными". В то же время, инициативу премьера резко раскритиковали шотландские националисты. "Тори ищут возможность, чтобы сдвинуть Великобританию вправо, заставить ее пройти через жесткий Brexit и провести новые сокращения (бюджетных выплат)", - заявила Стерджен, назвавшая решение Мэй "огромной политической ошибкой". По ее словам, досрочное волеизъявление "укрепляет Шотландию в ее праве самостоятельно определять собственное будущее".