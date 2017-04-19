Пенс: США пока не готовы вести прямые переговоры с КНДР

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. США сейчас не готовы вести прямые переговоры с Северной Кореей, заявил в среду в интервью телеканалу CNN американский вице-президент Майкл Пенс.

"Я думаю, не сейчас", - сказал Пенс, отвечая на вопрос, видит ли он возможность прямых переговоров между США и КНДР.

Как отметил американский вице-президент, нынешняя политика президента США Дональда Трампа сосредоточена на поддержке союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие с Китаем как со страной, "которая на протяжении десятилетий поддерживает позицию о безъядерном статусе Корейского полуострова".

В минувшее воскресение КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Новое ракетное испытание состоялось во время отмечавшегося в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.