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Пенс: США пока не готовы вести прямые переговоры с КНДР

Международная панорама
19 апреля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Вице-президент США отметил, что нынешняя политика Дональда Трампа сосредоточена на поддержке союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. США сейчас не готовы вести прямые переговоры с Северной Кореей, заявил в среду в интервью телеканалу CNN американский вице-президент Майкл Пенс.

"Я думаю, не сейчас", - сказал Пенс, отвечая на вопрос, видит ли он возможность прямых переговоров между США и КНДР.

Как отметил американский вице-президент, нынешняя политика президента США Дональда Трампа сосредоточена на поддержке союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие с Китаем как со страной, "которая на протяжении десятилетий поддерживает позицию о безъядерном статусе Корейского полуострова".

В минувшее воскресение КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Новое ракетное испытание состоялось во время отмечавшегося в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

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