В Киеве ждут Януковича на заседание суда по делу о госизмене 4 мая

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на первые слушания по делу о госизмене, которые состоятся 4 мая. Соответствующая повестка опубликована в среду на сайте "Судебная власть Украины".

"Суд вызывает Вас в качестве обвиняемого в 10:00 4 мая 2017 года по делу об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича и его соратников.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим. Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения и сам обвинительный акт, а также отказали в получении от него показаний.