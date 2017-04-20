Постпред США при ООН призвала спасти нефтяные запасы Ливии от расхищения

ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Нефтяные запасы Ливии необходимы для восстановления страны, и международному сообществу следует защитить их от расхищения. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По ее словам, легитимное с точки зрения ООН правительство в Триполи "не может функционировать, если не контролирует ресурсы" страны. "ООН и международные партнеры Ливии должны помочь Правительству национального единства (ПНЕ) в управлении ресурсами страны, чтобы правительство смогло помочь ливийцам справиться с повседневными нуждами, поэтому ливийскую нефтяную промышленность нужно защитить во благо народа страны. Когда группировки вывозят нефть, они крадут у Ливии ее будущее. Это - ресурсы, которые нужны для восстановления разрушенной экономики Ливии", - сказала Хейли.

Она призвала Совбез ООН "занять однозначную позицию против контрабанды нефти из Ливии". "Международное сообщество должно тесно работать с ПНЕ и Национальной нефтяной корпорацией, базирующейся в столице, чтобы прекратить эти незаконные операции", - подчеркнула дипломат.

В сентябре прошлого года не подчиняющаяся правительству в Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) взяла под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" на побережье залива Сирт, выбив оттуда экстремистские группировки. До разгоревшейся в Ливии пять лет назад войны страна являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире. Простой сектора, по приблизительным оценкам, только за последние три с половиной года обернулся убытками более 100 млрд долларов.

Постпред США выразила обеспокоенность ситуацией в Ливии, где фактически действуют три руководящих органа власти - Правительство национального единства в Триполи, правительство национального спасения в городе Мисурата, а также восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке). Как заявила Хейли, ливийские политики "должны сплотиться и поддержать единое правительство и единую армию". "Им нужно разрешить разногласия через переговоры, а не воевать друг с другом. Им нужно идти на компромиссы." - подчеркнула она.

СБ провел в среду заседание по Ливии, на котором спецпредставитель генсека ООН Мартин Коблер доложил, что разногласия между основными политическими силами мешают решить острейшие проблемы, стоящие перед страной, в том числе в сфере безопасности и экономики. Выступая на встрече, исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев подчеркнул, что международное сообщество не должно допустить "дезинтеграции и развала" Ливии, а также призвал внешних игроков перестать настраивать стороны конфликта друг против друга.