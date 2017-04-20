В Ираке уничтожен один из ведущих специалистов ИГ по химоружию

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Федеральная полиция Ирака ликвидировала одного из главных специалистов по химическому оружию в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при наступлении на Западный Мосул. Об этом сообщил командующий задействованной в операции полиции генерал Раид Шакер Джоудат.
По его данным, в результате обстрела логова террористов в районе Эз-Занджили в старой части Мосула на западном берегу реки Тигр убит боевик по прозвищу Абу Ахмед Газ, отвечавший за применение химоружия в ИГ.
Телеканал CBS во вторник сообщил о том, что группировка ИГ использовала иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака. Это стало уже второй химатакой ИГ за последние несколько дней. За день до этого иракский офицер рассказал, что боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование террористами под иракским Мосулом химического оружия приобрело систематический характер.