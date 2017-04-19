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CBS: ИГ применила иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке

Международная панорама
19 апреля, 4:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Это уже вторая химическая атака боевиков за последние несколько дней
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применили иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака. Об этом сообщил во вторник телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. Медицинская помощь потребовалось 25 иракцам, при этом ни один из инструкторов не пострадал. Телеканал также сообщил о начале расследования инцидента.

Это уже вторая химическая атака ИГ за последние несколько дней. За день до этого иракский офицер рассказал, что боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.

На запрос ТАСС пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, пока не ответила.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование террористами под иракским Мосулом химического оружия приобрело систематический характер. "Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с поступившей от Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения информацией о случаях применения ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) отравляющих веществ в иракском городе Мосул", - сказала дипломат.

"Рассматриваем очередные преступления ИГИЛ как свидетельство того, что применение химического оружия, в том числе против мирного населения, приобрело уже систематический характер, - подчеркнула Захарова. - Не сомневаемся в наличии у боевиков ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ, например иприта".

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