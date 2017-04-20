Премьер Италии высказался за взаимодействие с Россией

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Западу следует взаимодействовать с Россией, сохраняя единство и не показывая слабость. Об этом в четверг заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Нам нельзя демонстрировать слабость, это будет абсолютной ошибкой. Мы должны оставаться едины и не показывать слабость", - сказал он. При соблюдении этих условий, продолжил он, Западу "нужно взаимодействовать с Россией".

Председатель итальянского Совета министров признал, что экономики Италии и Германии пострадали в результате введения санкций в отношении РФ, "но это было правильным решением". "Полагаю, мы были правы, отреагировав на то, что произошло на Украине. Я говорю это, понимая, что для Италии это был трудный выбор. Санкции отразились на экономиках Италии и Германии", - добавил Джентилони.

"Идея изоляции России продуктивна, но, с моей точки зрения, она не является абсолютно верной, если говорить применительно к истории, психологии и природе, даже, я бы сказал, не этого правительства, а России в целом. У нас было несколько примеров в истории, когда Россия, подвергаясь нападению, реагировала, проявляя невероятную национальную гордость и энергию. И когда вы взаимодействуете с Россией, она показывает слабость, к сожалению, их экономика очень слаба. То, что случилось в 1980-е годы, очень интересно, нужно учить уроки (40-го президента США) Рональда Рейгана", - резюмировал глава правительства.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.