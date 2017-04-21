Новый президент Южной Осетии Бибилов вступит в должность

ЦХИНВАЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Новый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вступает должность. Впервые инаугурация главы республики пройдет на стадионе в Цхинвале, сообщил ТАСС руководитель администрации президента Алан Техов.

Также впервые в новейшей истории государства состоится церемония передачи новому президенту управления Вооруженными силами республики.

"Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова пройдет 21 апреля в 15:00 мск на республиканском стадионе им. Г. Цховребова, - сказал Техов. - Согласно регламенту, избранный президент даст присягу на Конституции Южной Осетии, после чего председатель ЦИК Белла Плиева официально вручит ему удостоверение президента".

Он отметил, что мероприятие будет разделено на две части - сама церемония инаугурации и прием гостей от имени президента.

"Ожидается приезд порядка 300 гостей. В том числе представительные делегации из России, Абхазии, Приднестровья, ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха, а также делегации из соседней Северной Осетии и других северокавказских республик, - рассказал Техов. - Кроме того, на церемонии инаугурации будут присутствовать предшественники Анатолия Бибилова - все три президента Южной Осетии: Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, а также граждане республики, которые пожелают быть сопричастными к этому действу".

Передача Вооруженных сил страны

Впервые в новейшей истории Южной Осетии в рамках церемонии вступления в должность президента состоится официальная передача Вооруженных сил страны от прежнего президента новому, сообщила ТАСС госсоветник президента Жанна Зассеева.

"Власть считается переданной тогда, когда от прежнего президента - верховного главнокомандующего - новому передаются войска. В нашем случае это будут парадные расчеты Министерства обороны республики, которые маршем пройдут перед трибуной, где будут стоять два президента. Это и станет символической передачей Вооруженных сил от прежнего президента - главнокомандующего страны Леонида Харитоновича Тибилова новому - Анатолию Ильичу Бибилову", - отметила она.

Зассеева пояснила, что подобная церемония ранее не проводилась, так как обязательным требованием является присутствие на церемонии вступления в должность предшественника нового президента - главнокомандующего Вооруженными силами страны. Однако первый президент Людвиг Чибисов не присутствовал на инаугурации второго - Эдуарда Кокойты из-за политических разногласий с ним, Кокойты из-за политического кризиса сложил с себя полномочия досрочно, а Вадим Бровцев, который по факту являлся предшественником Леонида Тибилова, был в статусе временно исполняющего обязанности президента и не являлся главнокомандующим.

Завершится официальная часть мероприятий праздничным концертом.

Впервые - на стадионе

Республиканский стадион, который вмещает свыше 5 тысяч человек, стал местом проведения инаугурации впервые. Ранее подобная церемония проводилась в зале заседаний правительства или в киноконцертном зале "Чермен".

Все организационные моменты - подготовка и проведение мероприятия - возложены на администрацию президента. Согласно распоряжению Тибилова был создан оргкомитет во главе с руководителем президентской администрации Теховым.

О выборах

9 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента, параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила 80%, за Бибилова отдали голоса 54,8% избирателей, за сотрудника КГБ Алана Гаглоева - 10,2%, за действующего президента Тибилова - 33,7%. За переименование республики высказались 80% избирателей.