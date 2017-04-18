Избранный президент Южной Осетии Бибилов сложил полномочия спикера парламента

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ЦХИНВАЛ, 18 апреля. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии (РЮО) освободил во вторник от должности спикера Анатолия Бибилова и досрочно прекратил его депутатские полномочия в связи с избранием на пост президента республики, передает корреспондент ТАСС.
Бибилов победил на президентских выборах, которые состоялись в Южной Осетии 9 апреля. За него отдали голоса 54,8% избирателей. Инаугурация избранного президента состоится 21 апреля.
"Парламент РЮО постановляет: в связи с избранием на должность президента Южной Осетии Бибилова Анатолия Ильича освободить его от должности председателя парламента Южной Осетии шестого созыва, досрочно прекратить его полномочия депутата", - сообщил глава мандатной комиссии Генадий Бекоев по итогам голосования.
Бибилов поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие. "Все свои силы в качестве президента я направлю на консолидацию ветвей власти..., на благо республики и нашего народа", - сказал президент.
Он призвал к совместной работе все общественные и политические силы республики. "Я надеюсь на поддержку нашего народа, общественных и политических сил ради консолидации нашего народа. Надеюсь, что народ будет доволен совместно слаженной работой всех ветвей власти", - подчеркнул Бибилов.
Исполняющим обязанности председателя парламента Южной Осетии стал первый заместитель Инал Мамиев.
Вакантный мандат передан Нонне Тедеевой, которая шла по спискам партии "Единая Осетия" на выборах в парламент. Новый спикер парламента будет избран после инаугурации президента Южной Осетии, однако сроки выборов пока неизвестны.