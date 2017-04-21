Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фийон и Ле Пен отменили все предвыборные поездки после стрельбы в Париже

Международная панорама
21 апреля, 0:33 дата обновления: 21 апреля, 1:04 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Стрельба произошла в четверг вечером на Елисейских полях. Жертвой ЧП стал полицейский
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен отменили все свои предвыборные мероприятия, намеченные на пятницу.

Смотрите также
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий

Такое решение политики приняли после того, как в четверг вечером в центре Парижа был убит полицейский и двое были ранены.

"В сложившихся условиях я вынужден отменить все поездки, запланированные на завтра (пятницу)", - сказал Фийон, комментируя в эфире телеканала France 2 инцидент на Елисейских полях.

Аналогичное решение приняли и в предвыборном штабе лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщило агентство AFP. Ранее политик на своей странице в Twitter выразила соболезнования всем полицейским в связи со случившимся. "Сочувствие и солидарность с нашими силами правопорядка, которые вновь оказались целью", - написала она.

Фийон на фоне ЧП призвал приостановить предвыборные мероприятия во Франции. "В тех условиях, которые мы сейчас переживаем, я считаю, что сегодня вечером и завтра уже неуместно продолжать кампанию. Сейчас мы должны выразить солидарность со стражами порядка, а также солидарность с французским народом, который все более встревожен в связи с угрозой терроризма", - сказал политик.

Также кандидат от партии "Республиканцы" заявил, что борьба с экстремизмом и радикальными движениями требует создания международной коалиции. "Для борьбы с радикальными движениями и экстремизмом нужна подлинная международная коалиция: в настоящее время ее просто нет, каждая из сторон делает это самостоятельно. Но нам необходимо объединить усилия с другими странами, в том числе с Россией, которая играет важную роль", - заявил Фийон.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). В ходе перестрелки на Елисейских полях с неизвестными один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте.

Стрельба случилась, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Сразу после случившегося президент республики Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в Елисейском дворце, участие в котором принимает и премьер-министр Бернар Казнёв. В ближайшее время ожидается официальное заявление президента в связи со случившимся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
7
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
Темы дня
Загрузка...
Реклама