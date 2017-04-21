Фийон и Ле Пен отменили все предвыборные поездки после стрельбы в Париже

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен отменили все свои предвыборные мероприятия, намеченные на пятницу.

Такое решение политики приняли после того, как в четверг вечером в центре Парижа был убит полицейский и двое были ранены.

"В сложившихся условиях я вынужден отменить все поездки, запланированные на завтра (пятницу)", - сказал Фийон, комментируя в эфире телеканала France 2 инцидент на Елисейских полях.

Аналогичное решение приняли и в предвыборном штабе лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщило агентство AFP. Ранее политик на своей странице в Twitter выразила соболезнования всем полицейским в связи со случившимся. "Сочувствие и солидарность с нашими силами правопорядка, которые вновь оказались целью", - написала она.

Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 April 2017

Фийон на фоне ЧП призвал приостановить предвыборные мероприятия во Франции. "В тех условиях, которые мы сейчас переживаем, я считаю, что сегодня вечером и завтра уже неуместно продолжать кампанию. Сейчас мы должны выразить солидарность со стражами порядка, а также солидарность с французским народом, который все более встревожен в связи с угрозой терроризма", - сказал политик.

Также кандидат от партии "Республиканцы" заявил, что борьба с экстремизмом и радикальными движениями требует создания международной коалиции. "Для борьбы с радикальными движениями и экстремизмом нужна подлинная международная коалиция: в настоящее время ее просто нет, каждая из сторон делает это самостоятельно. Но нам необходимо объединить усилия с другими странами, в том числе с Россией, которая играет важную роль", - заявил Фийон.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). В ходе перестрелки на Елисейских полях с неизвестными один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте.

Стрельба случилась, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Сразу после случившегося президент республики Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в Елисейском дворце, участие в котором принимает и премьер-министр Бернар Казнёв. В ближайшее время ожидается официальное заявление президента в связи со случившимся.