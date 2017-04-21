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AFP: полиция проводит обыск в квартире устроившего стрельбу в Париже

Международная панорама
21 апреля, 1:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Расположение квартиры было установлено по водительскому удостоверению, обнаруженному в машине совершившего нападение
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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция проводит обыск в квартире человека, который открыл в четверг огонь по полицейским на Елисейских полях. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в органах правопорядка.

По информации агентства, квартира находится в департаменте Сена и Марна (к востоку от Парижа). Как уточнило AFP, ее расположение было установлено по водительскому удостоверению, найденному в машине совершившего нападение на полицейских.

В сообщении агентства также уточняется, что злоумышленник, открывший стрельбу в Париже, находился под следствием, так как ранее заявлял о своем стремлении совершать убийства полицейских.

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