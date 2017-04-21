Стрельбу на Елисейских полях мог устроить 39-летний рецидивист из пригорода Парижа

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французские следователи провели ночью обыски в восточном предместье Парижа после совершенного в четверг нападения на полицейских на Елисейских полях. Как сообщило агентство Associated Press (AP), следственные мероприятия прошли в городке Шель (департамент Сена и Марна).

По данным агентства, которое ссылается на документы правоохранительных органов, обыски были проведены в квартире 39-летнего Карима Шорфи. Мужчина уже привлекался к ответственности по делу о нападении на стражей порядка в 2001 году.

В ходе перестрелки в центре Парижа один полицейский погиб, двое получили ранения. Стрелок был ликвидирован. Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ). Экстремисты утверждают, что нападавшим был прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Эту информацию французские власти официально не подтвердили.