СМИ: в автомобиле напавшего на полицию в Париже найдено оружие

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция обнаружила помповое ружье и холодное оружие в автомобиле мужчины, напавшего накануне на полицейских на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
"Найдено помповое ружье и холодное оружие", - говорится в сообщении. Также там были найдены документы на машину, по которым была определена и личность нападавшего, и его домашний адрес.
В его квартире, расположенной в одном из городов к востоку от Парижа, в департаменте Сена и Марна, немедленно был проведен обыск.
Почему нападавший не использовал находящееся в машине оружие, неизвестно. По неофициальным данным, в ходе перестрелки он был вооружен автоматом Калашникова.
Полиция и прокуратура пока отказываются сообщать какие-либо данные относительно оружия. Подтверждено только, что это был "автомат армейского образца".