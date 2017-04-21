СМИ: в автомобиле напавшего на полицию в Париже найдено оружие

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция обнаружила помповое ружье и холодное оружие в автомобиле мужчины, напавшего накануне на полицейских на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

"Найдено помповое ружье и холодное оружие", - говорится в сообщении. Также там были найдены документы на машину, по которым была определена и личность нападавшего, и его домашний адрес.

В его квартире, расположенной в одном из городов к востоку от Парижа, в департаменте Сена и Марна, немедленно был проведен обыск.

Почему нападавший не использовал находящееся в машине оружие, неизвестно. По неофициальным данным, в ходе перестрелки он был вооружен автоматом Калашникова.

Полиция и прокуратура пока отказываются сообщать какие-либо данные относительно оружия. Подтверждено только, что это был "автомат армейского образца".