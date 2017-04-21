CNN: российские бомбардировщики в четвертый раз за четыре дня приблизились к Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российские стратегические бомбардировщики сегодня в четвертый раз за последние четыре дня приблизились к побережью Аляски. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне.

Не уточнив число и тип российских самолетов, телекомпания сообщила, что они находились в международном воздушном пространстве. Ссылаясь на слова осведомленного источника в Пентагоне, CNN отметила, что в американском военном ведомстве эти полеты расценили как "стратегический сигнал". По мнению этого осведомленного источника, российские бомбардировщики проверяли, насколько быстро реагируют американские средства ПВО на их приближение.

Как сообщала ранее телекомпания Fox News, два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России провели полет у побережья американского штата Аляска, но, по данным из осведомленных источников, американские ВВС не стали поднимать в воздух свои истребители. В минувший вторник в воздух был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. Американские F-22, по данным Fox, сопровождали российские бомбардировщики в полете на протяжении примерно 12 минут, после чего Ту-95 развернулись и легли на обратный курс.

Российские бомбардировщики, по информации Fox, подлетали примерно на 161 км к острову Кадьяк и приблизительно на 451 км к базе Элмендорф-Ричардсон, которая используется совместно ВВС и сухопутными войсками США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. "17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов", - говорилось в сообщении. В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.