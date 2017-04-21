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CNN: российские бомбардировщики в четвертый раз за четыре дня приблизились к Аляске

Международная панорама
21 апреля, 17:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По данным источника телекомпании в Пентагоне, в американском военном ведомстве эти полеты расценили как "стратегический сигнал"
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российские стратегические бомбардировщики сегодня в четвертый раз за последние четыре дня приблизились к побережью Аляски. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне.

Не уточнив число и тип российских самолетов, телекомпания сообщила, что они находились в международном воздушном пространстве. Ссылаясь на слова осведомленного источника в Пентагоне, CNN отметила, что в американском военном ведомстве эти полеты расценили как "стратегический сигнал". По мнению этого осведомленного источника, российские бомбардировщики проверяли, насколько быстро реагируют американские средства ПВО на их приближение.

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Как сообщала ранее телекомпания Fox News, два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России провели полет у побережья американского штата Аляска, но, по данным из осведомленных источников, американские ВВС не стали поднимать в воздух свои истребители. В минувший вторник в воздух был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. Американские F-22, по данным Fox, сопровождали российские бомбардировщики в полете на протяжении примерно 12 минут, после чего Ту-95 развернулись и легли на обратный курс.

Российские бомбардировщики, по информации Fox, подлетали примерно на 161 км к острову Кадьяк и приблизительно на 451 км к базе Элмендорф-Ричардсон, которая используется совместно ВВС и сухопутными войсками США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. "17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов", - говорилось в сообщении. В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

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