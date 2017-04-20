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ВВС США не сопровождали бомбардировщики РФ, которые снова пролетели близ Аляски

Международная панорама
20 апреля, 2:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки отметили, что Ту-95 ВКС РФ не нарушили воздушное пространство США
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© Russian Defense Ministry Press Service/ Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) решило не направлять самолеты для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 Воздушно-космических сил России, которые снова провели полет у побережья американского штата Аляска. Об этом ТАСС сообщила  официальный представитель NORAD Марианна Клемонс.

"Российские бомбардировщики прошлой ночью вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски, но самолеты NORAD не сопровождали их. Эти иностранные летательные аппараты не нарушили воздушное пространство США", - отметила она.

По словам Клемонс, полет "совершался в международном воздушном пространстве". Она подчеркнула, что NORAD "в целях обеспечения безопасности не называет точную дистанцию", на которую иностранные самолеты могут приближаться к границам воздушного пространства США.

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