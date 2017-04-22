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МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"

Международная панорама
22 апреля, 6:44 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Представитель внешнеполитического ведомства КНДР отметил, что "Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна"
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© AP Photo/Dita Alangkara

ПХЕНЬЯН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Нынешнее правительство Австралии "слепо копирует политику Соединенных Штатов". С таким заявлением, опубликованном в субботу в газетах КНДР, выступил представитель министерства иностранных дел республики. Дипломат обратил внимание на прозвучавшие недавно высказывания главы МИД Австралии Джули Бишоп с осуждением ракетно-ядерной программы КНДР.

По мнению Пхеньяна, ее утверждения о том, что "справедливые меры КНДР по укреплению обороноспособности угрожают региональному и глобальному миру, являются полнейшей чушью". Ситуация на Корейском полуострове, подчеркивается в заявлении, "оказалась на грани войны исключительно из-за враждебной политики Вашингтона в отношении Пхеньяна".

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Северокорейский дипломат также считает, что Австралия "совершит самоубийство, если будет содействовать американской политике, нацеленной на изоляцию и удушение КНДР".

"Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна", - сказал он.

Ранее глава МИД Австралии выступила с осуждением запуска КНДР баллистической ракеты и сообщила, что ее страна намерена расширить режим односторонних санкций в отношении Пхеньяна.

"Австралия продолжит работу с друзьями и партнерами в регионе, чтоб противостоять угрозе со стороны Северной Кореи, - говорилось в заявлении главы МИД. - Мы решительно поддерживаем санкции Совета Безопасности ООН и работаем над расширением режима наших автономных мер".

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