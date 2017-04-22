Глава МИД ФРГ выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против принятия "преждевременных решений" и прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС после референдума о внесении поправок в конституцию страны.

"После этого исторического голосования в Турции нам придется снова кропотливо собрать части нити диалога и связать их воедино", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Габриэль указал на то, что есть целый ряд тем - от ареста журналиста Дениза Юджеля до урегулирования в Сирии, которые требуют обсуждения с Анкарой.

"Но в конечном итоге Турция сама должна решить, хочет ли она еще больше отдалиться от ЕС, - подчеркнул Габриэль. - В любом случае мы не скрываем наши сомнения относительно развития событий в Турции последних месяцев".

"То, что происходит там, аресты депутатов, оппозиционеров, журналистов - все это совершенно не соответствует демократическим стандартам", - подытожил глава МИД ФРГ.

Ранее газета Die Welt сообщила, что ЕС планирует обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.