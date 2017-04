Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Акция протеста состоялась в субботу у штаб-квартиры американской газеты The New York Times на Манхэттене. Ее участники потребовали от издания прекратить распространять ложную информацию о России и Сирии, передает корреспондент ТАСС, присутствовавший на демонстрации.

Устали от "фальшивых новостей"

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Его организовали международный Шиллеровский институт и один из филиалов "Чайной партии" в Нью-Джерси.

Протестующие требовали от газеты прекратить публикацию "фальшивых новостей", в особенности тех, которые касаются утверждений о вмешательстве России в американские выборы и обвинений властей Сирии в применении химического оружия.

Участники акции несли плакаты с лозунгами: "The New York Times желает войны с Россией, американцы хотят мира", "Не дайте снова себя одурачить", "Читайте новую ложь - она та же, что и старая ложь", "The New York Times - все фальшивые новости в печать". Протестующие распространяли печатные материалы, в которых говорилось, что газета действует на руку тем силам, которые пытаются не допустить полноценного сотрудничества между США и Россией.

Неудобные факты

Во время акции протеста выступил один из координаторов Шиллеровского института Дэннис Спид. Он напомнил, что до начала Второй мировой войны The New York Times публиковала материалы, в которых в положительном ключе говорилось об Адольфе Гитлере. Спид также подчеркнул, что издание распространяло ложные данные о наличии у властей Ирака оружия массового поражения и потому несет часть ответственности за начало войны в этой ближневосточной стране.

Протестующие также цитировали выводы авторитетного американского эксперта в области международной безопасности, профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола. Он на основе имеющихся фотографий и других данных доказывает, что утверждения о применении сирийскими властями химического оружия в начале этого месяца являются заведомо ложными.

Руководитель филиала "Чайной партии" в Нью-Джерси Фрэнк Каттон в свою очередь подчеркнул во время выступления, что The New York Times публикует не соответствующие действительности материалы о Сирии и России. Он, в частности, заострил внимание на недавнем комментарии, размещенном на страницах газеты. Его автор ставит под вопрос необходимость участия Вашингтона в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", так как полагает, что боевики оказывают выгодное для США давление на власти Сирии, а также Иран и Россию. Коттон подчеркнул, что газета таким образом выступила за захват Сирии экстремистами.

Средство для "промывки мозгов"

В беседе с корреспондентом ТАСС Коттон указал, что издание систематически публикует "фальшивые новости". "The New York Times - это очень мощный инструмент для "промывки мозгов", с помощью которого распространяют глобалистские взгляды, - подчеркнул он. - Издание выступает против суверенитета государств: антироссийски, антиамерикански, антинародно".

"Они (сотрудники газеты) утверждают, будто бы Россия ведет дела с (президентом США Дональдом) Трампом, так как российский посол встречался с генералом Флинном (бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн - прим. ТАСС), но ведь и люди (экс-госсекретаря США Хиллари) Клинтон встречались с российским послом. Это были предварительные консультации, это диалог о том, как решать проблемы, это сбор информации", - добавил Коттон. Он указал, что газета искажает факты, пытаясь представить ситуацию так, будто Москва вмешивалась в выборы на стороне республиканцев.

Коттон заверил, что состоявшаяся акция - лишь начало серии манифестаций, одна из их целей - заставить задуматься рекламодателей, сотрудничающих с газетой. "Мы не позволим The New York Times остаться безнаказанной", - подчеркнул он.

"Весь мир смеется над The New York Times, - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Шиллеровского института Дэниел Берк. - Они стали жалкими прислужниками тех, кто добивается войны и хаоса". По его мнению, издание "распространяет ложь о Сирии так же, как оно лгало о наличии оружия массового поражения в Ираке". "Это часть циничной и лживой кампании с целью смены режима в Сирии, это легко может привести к третьей мировой войне", - подчеркнул Берк.

Об организаторах

Шиллеровский институт является частью международного движения Линдона Ларуша, выступающего за сближение США с Россией и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Чайная партия" - популярное в США политическое движение, название которого перекликается со знаменитым Бостонским чаепитием, положившим в 1773 году начало революционному восстанию против британской короны в ее американских колониях. Часть представителей "Чайной партии" являются либертарианцами, недовольными усилением роли государства.