NYT: Дональд Трамп каждую неделю говорит по телефону с Рупертом Мердоком

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп каждую неделю беседует по телефону с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком, они обсуждают в том числе вопросы политики и стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times.

По сведениям источников издания, прочные, доверительные отношения между Трампом и Мердоком установились уже давно. Как отмечается в публикации, медиамагнат "подбадривает Трампа, когда тот падает духом, а также призывает его сосредоточиться на экономике, а не отвлекаться на другие вопросы".

"Отношение Трампа (к другим людям) зависит от двух ключевых факторов - личного успеха и лояльности по отношению к нему. Мердок отличился по обоим показателям", - отмечается в статье. Как подчеркивает издание, подконтрольные Мердоку газета The New York Post и телекомпания Fox News ранее чаще всего освещали события в позитивном для Трампа ключе.

По сведениям The New York Times, медиамагнат и американский лидер в разговорах по телефону, в частности, "разрабатывают стратегию", они оба "никогда не уступают критикам". Как отмечается в публикации, Мердок позвонил ранее в этом месяце, чтобы подбодрить пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера после того, как тот подвергся жесточайшей критике за сравнение действий властей Сирии, якобы причастных к имевшей место в сирийской провинции Идлиб химической атаке, с действиями Адольфа Гитлера.

Издание также сообщает, что Трамп регулярно говорит по телефону и с бывшим менеджером своей предвыборной кампании Кори Левандовски, который был уволен с этой должности. После данного инцидента он стал политическим комментатором на телеканале CNN.

Многие недоброжелатели Трампа предположили тогда, что Левандовски воспользуется новой работой, чтобы в отместку бывшему боссу предать гласности какую-либо нелицеприятную информацию, однако этого не произошло. Трамп высоко оценил лояльность бывшего помощника.