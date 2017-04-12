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Спайсер извинился за сравнение химатаки в Сирии с действиями Гитлера

Международная панорама
12 апреля, 2:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Пресс-секретарь Белого дома отметил, что пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые лидер Сирии Башар Асад предпринял в отношении собственного народа
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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер  в интервью телекомпании CNN принес извинения за то, что сравнил предположительно имевшую место в сирийской провинции Идлиб химическую атаку с действиями Адольфа Гитлера.

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"Я пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые (президент Сирии Башар) Асад предпринял в отношении собственного народа на прошлой неделе, использовав химическое оружие и газ, и я по ошибке использовал некорректное и бестактное сравнение с холокостом", - сказал Спайсер, заявив о недопустимости подобного сравнения.

"Я приношу извинения, поступить так было ошибкой", - отметил представитель Белого дома. Отвечая на вопрос ведущего, перед кем именно он извиняется, Спайсер подчеркнул, что речь идет о всех, кого оскорбили его высказывания, включая людей, переживших холокост.

Ранее Спайсер, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, заявил, что, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, США и Германия не применяли в ней химическое оружие. "Мы не использовали химические вооружения во Второй мировой войне. И даже кому- то столь подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения", - сказал пресс-секретарь, комментируя предполагаемое использование химоружия в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которое Вашингтон возложил на сирийские власти.

Вооруженные силы США на прошлой неделе запустили ракеты Tomahawk по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на вероятное применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

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