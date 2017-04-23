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На востоке Франции людей эвакуировали с избирательного участка из-за подозрительной машины

Международная панорама
23 апреля, 13:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, апреля. /ТАСС
Машина, которая числится в угоне, была оставлена около участка с заведенным двигателем
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© AP Photo/Bob Edme

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Посетители одного из избирательных участков в городе Безансон в департаменте Ду на востоке Франции были эвакуированы из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщила газета Le Eco.

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По ее данным, машина, которая числится в угоне, была оставлена около участка с заведенным двигателем. "Людей, находившихся в машине, разыскивают, ситуация под контролем", - сообщили представители правоохранительных органов.

Более 66 тысяч избирательных участков открылись сегодня на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах западного полушария. К избирательным урнам получили возможность направиться 45 млн французских избирателей, которые зарегистрировались для участия в первом туре голосования по 11 кандидатурам политиков, вовлеченных в борьбу за пост президента. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах восточного полушария, состоялось в пятницу.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений финалистов президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена. Нарушителям этого моратория грозит штраф от €75 тыс. до 350 тыс. 

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