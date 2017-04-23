Кандидат "Неподчинившейся Франции" проголосовал на выборах президента

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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидат от движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах президента Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Он прибыл на участок в 10-м округе Парижа в сопровождении журналистов. Меланшон был в хорошем настроении, с удовольствием позировал на камеру и фотографировался с избирателями. После он отправился в свой предвыборный штаб, откуда обещал сделать заявление по итогам первого тура выборов.
Кандидат от "Неподчинившейся Франции" входит в четверку фаворитов президентской гонки. Согласно данным опросов, он может набрать в первом туре 19,5% голосов. Рейтинг кандидатов возглавляет основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, который может добиться поддержки 25% избирателей, опередив лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на 3-4%. Следом за ними в рейтинге - кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон, который, согласно данным опросов, может набрать 20% голосов в первом туре.
Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.