Дейнего: украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают район села Пришиб, где в воскресенье подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

"В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти. Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.