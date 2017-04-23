Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дейнего: украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

Международная панорама
23 апреля, 15:52 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, апреля. /ТАСС
Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий, заявил уполномоченный представитель ЛНР
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают район села Пришиб, где в воскресенье подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

"В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти. Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
3
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Один из трех пострадавших в ДТП в Сочи школьников скончался в больнице
6
Эксперт: Киев подорвал экипаж ОБСЕ, что бы поднять вопрос о вооружении наблюдателей
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама