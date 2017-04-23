Порошенко заявил о необходимости расследования гибели представителя ОБСЕ в Донбассе

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КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что инцидент с гибелью представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должен быть расследован, а виновные - понести наказание. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - отметил глава государства и добавил, что поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ.
При этом Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии. Он подчеркнул также, что украинская сторона осуждает "все формы постоянного препятствования работе СММ ОБСЕ".
"Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил Порошенко.
Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике.
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.
В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики сообщили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.