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Порошенко заявил о необходимости расследования гибели представителя ОБСЕ в Донбассе

Международная панорама
23 апреля, 15:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, апреля. /ТАСС
Президент Украины также выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии
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КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что инцидент с гибелью представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должен быть расследован, а виновные - понести наказание. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - отметил глава государства и добавил, что поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ.

При этом Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии. Он подчеркнул также, что украинская сторона осуждает "все формы постоянного препятствования работе СММ ОБСЕ".

"Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил Порошенко.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики сообщили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

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