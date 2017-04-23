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Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СММ ОБСЕ

Международная панорама
23 апреля, 16:27 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, апреля. /ТАСС
Игорь Плотницкий также отметил, что подобные трагедии указывают на необходимость более слаженного сотрудничества
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ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, погибшего в результате подрыва автомобиля миссии в Славяносербском районе. Об этом говорится на официальном сайте главы республики.

"Окончание Пасхальной недели в нашей республике было омрачено печальным известием о подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на противотанковой мине в Славяносербском районе. Прежде всего хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СММ ОБСЕ. Мы понимаем вашу боль и невосполнимость утраты", - сообщил он.

Глава ЛНР добавил, что подобные трагедии указывают на необходимость более слаженного сотрудничества. Он отметил, что данный взрыв "не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю республику". "Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же", - заявил Плотницкий.

23 апреля патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

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Плотницкий, Игорь Венедиктович
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