ДНР призывает Киев воздержаться от спекуляций на теме подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

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ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. МИД провозглашенной Донецкой народно республики (ДНР) предостерег Киев от спекуляций на теме подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в результате которого погиб наблюдатель миссии. Об этом заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"Мы предостерегаем Киев от спекуляций на сегодняшней трагедии. Любые попытки использовать произошедшее для внесения в повестку выгодных украинской стороне вопросов, например, о введении полицейский миссии или передаче контроля над границей Украине, как минимум будут циничны и покажут готовность Киева идти на любые провокации для эскалации конфликта и привлечения третьих сторон", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.
В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.