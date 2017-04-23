Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ДНР призывает Киев воздержаться от спекуляций на теме подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

Международная панорама
23 апреля, 17:23 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 23, апреля. /ТАСС
Ранее в воскресенье патруль СММ ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в ЛНР. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения
Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. МИД провозглашенной Донецкой народно республики (ДНР) предостерег Киев от спекуляций на теме подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в результате которого погиб наблюдатель миссии. Об этом заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Мы предостерегаем Киев от спекуляций на сегодняшней трагедии. Любые попытки использовать произошедшее для внесения в повестку выгодных украинской стороне вопросов, например, о введении полицейский миссии или передаче контроля над границей Украине, как минимум будут циничны и покажут готовность Киева идти на любые провокации для эскалации конфликта и привлечения третьих сторон", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
4
Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ
5
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
Темы дня
Загрузка...
Реклама