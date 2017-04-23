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СМИ: Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции, Ле Пен идет второй

Международная панорама
23 апреля, 19:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, апреля. /ТАСС
Кандидат от внепартийного движения "На марше" набирает 24% голосов, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на результаты опросов общественного мнения
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БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, представляющий внепартийное движение "На марше", Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 24% голосов. Такие данные обнародовал бельгийский телеканал RTBF по результатам собственных опросов общественного мнения.

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По информации телеканала, сразу вслед за Макроном с минимальным отставанием друг от друга идут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и основатель леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"По состоянию на 17:45 (18:45 мск) несколько исследований подтверждают, что Макрон лидирует (24%), опережая Ле Пен, Фийона и Меланшона (от 18% до 20%)", - информирует РТБФ.

Во Франции публикация в СМИ предварительных результатов голосования на выборах запрещена законом. Первые данные будут объявлены не ранее 20:00 по местному времени (21:00 мск), когда в стране закроются все избирательные участки.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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