СМИ: Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции, Ле Пен идет второй

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БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, представляющий внепартийное движение "На марше", Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 24% голосов. Такие данные обнародовал бельгийский телеканал RTBF по результатам собственных опросов общественного мнения.
По информации телеканала, сразу вслед за Макроном с минимальным отставанием друг от друга идут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и основатель леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
"По состоянию на 17:45 (18:45 мск) несколько исследований подтверждают, что Макрон лидирует (24%), опережая Ле Пен, Фийона и Меланшона (от 18% до 20%)", - информирует РТБФ.
Во Франции публикация в СМИ предварительных результатов голосования на выборах запрещена законом. Первые данные будут объявлены не ранее 20:00 по местному времени (21:00 мск), когда в стране закроются все избирательные участки.