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Меланшон пока не признал поражения на президентских выборах во Франции

Международная панорама
23 апреля, 22:33 UTC+3
Кандидат от движения "Неподчинившаяся Франция" призвал дождаться окончательных результатов первого тура
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал дождаться окончательных результатов первого тура выборов президента Франции.

"Мы не подтверждаем результатов, основанных на прогнозах. Необходимо дождаться итогов выборов в крупных городах", - написал он на своей странице в Facebook. Пока Меланшон не вышел к своим сторонникам, находящимся в штабе этого кандидата.

Согласно предварительным результатам, озвученным в 20:00 (21:00 мск) после закрытия избирательных участков, он набрал 19,3% голосов. При этом бывший министр экономики, лидер внепартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон получил до 24% голосов и занял первое место. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен стала второй с 21,8% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. 

Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Меланшон, Жан-Люк
Страны
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