Меланшон пока не признал поражения на президентских выборах во Франции

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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал дождаться окончательных результатов первого тура выборов президента Франции.
"Мы не подтверждаем результатов, основанных на прогнозах. Необходимо дождаться итогов выборов в крупных городах", - написал он на своей странице в Facebook. Пока Меланшон не вышел к своим сторонникам, находящимся в штабе этого кандидата.
Согласно предварительным результатам, озвученным в 20:00 (21:00 мск) после закрытия избирательных участков, он набрал 19,3% голосов. При этом бывший министр экономики, лидер внепартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон получил до 24% голосов и занял первое место. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен стала второй с 21,8% голосов.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн