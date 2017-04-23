Ле Пен набирает 24%, Макрон - 22% после подсчета голосов 20 млн избирателей

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ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен выходит на первое место по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набирая 24,38% голосов, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон идет вторым с результатом 22,19%. Такие промежуточные итоги обнародовало министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 20 млн бюллетеней.
Право проголосовать на выборах имели более 45 млн граждан.
Ранее сообщалось, что лидирует в первом туре Макрон с результатом 24%, а Ле Пен занимает вторую строчку, получая 21,8% голосов. Такие данные публиковали французские СМИ, ссылаясь на прогнозы социологических служб.