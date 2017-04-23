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Макрон объявил о победе в первом туре президентских выборов во Франции

Международная панорама
23 апреля, 23:26 UTC+3
Лидер движения "На марше" также поблагодарил Фийона и Амона за поддержку перед вторым туром выборов во Франции
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© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон объявил о своей победе в первом туре выборов главы государства во Франции и подчеркнул свое желание "стать президентом всех французов" через две недели, когда в стране пройдет второй тур выборов. С таким заявлением он выступил в своем предвыборном штабе в Париже.

Макрон поблагодарил своих соперников, которые, признав свое поражение в первом туре, выступили в его поддержку.

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"Я благодарю Франсуа Фийона (кандидат "Республиканцев") и Бенуа Амона (кандидат правящей Соцпартии) за их поддержку", - заявил Макрон.

"С завтрашнего дня я начну кампанию, чтобы объединить всех французов", - отметил лидер движения "На марше". Он подтвердил, что намерен создать широкую коалицию "сил прогрессистов" для участия в парламентских выборах, которые пройдут в стране в июне. "Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное - продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов", - указал Макрон.

Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен выходит на первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набирая 24,38% голосов, Макрон идет вторым с результатом 22,19%. Такие промежуточные результаты обнародовало министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 20 млн бюллетеней. Таким образом оба политика встретятся во втором туре голосования, который пройдет 7 мая. 

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Президентские выборы во Франции
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Макрон, Эмманюэль
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