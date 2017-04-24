Макрон отпраздновал победу в известном парижском кафе на бульваре Монпарнас

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон собрал своих сторонников и представителей ближайшего окружения в известном парижском кафе "Ротонда", чтобы отпраздновать известие о своей победе в первом туре президентских выборов во Франции. Вместе с молодым политиком гостей встречала его супруга Брижит Макрон.

Знаменитое кафе находится на бульваре Монпарнас. Оно было открыто еще в 1911 году. Здесь любили проводить время художники и представители парижской богемы.

Данное кафе не входит число в самых дорогих заведений французской столицы, отмечают кулинарные критики. Однако назвать цены в данном ресторане очень демократичными также нельзя. Так, например, бутылка шампанского здесь обойдется в €300, а одно из красных вин урожая 2006 года - в €450.

После обработки почти 90% бюллетеней, как сообщает МВД Франции, Макрон уверенно лидирует в первом туре с 23,77% голосов. Его соперницей в решающем туре станет председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 21,70% избирателей.

Что касается Ле Пен, то она встретила известие о выходе во второй тур не в Париже, а в небольшом городе Энен-Бомон на севере Франции.