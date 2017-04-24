Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон отпраздновал победу в известном парижском кафе на бульваре Монпарнас

Международная панорама
24 апреля, 2:21 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Сергей Щербаков
Ле Пен встретила известие о выходе во второй тур в небольшом городе Энен-Бомон на севере страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон собрал своих сторонников и представителей ближайшего окружения в известном парижском кафе "Ротонда", чтобы отпраздновать известие о своей победе в первом туре президентских выборов во Франции. Вместе с молодым политиком гостей встречала его супруга Брижит Макрон.

Смотрите также
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн

Знаменитое кафе находится на бульваре Монпарнас. Оно было открыто еще в 1911 году. Здесь любили проводить время художники и представители парижской богемы.

Данное кафе не входит число в самых дорогих заведений французской столицы, отмечают кулинарные критики. Однако назвать цены в данном ресторане очень демократичными также нельзя. Так, например, бутылка шампанского здесь обойдется в €300, а одно из красных вин урожая 2006 года - в €450.

После обработки почти 90% бюллетеней, как сообщает МВД Франции, Макрон уверенно лидирует в первом туре с 23,77% голосов. Его соперницей в решающем туре станет председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 21,70% избирателей.

Что касается Ле Пен, то она встретила известие о выходе во второй тур не в Париже, а в небольшом городе Энен-Бомон на севере Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон рассчитывает стать самым молодым президентом
2
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
3
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
6
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
7
Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненных
Темы дня
Загрузка...
Реклама