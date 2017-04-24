Могерини: перед Россией и ЕС стоят общие задачи

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Евросоюз заинтересован во взаимодействии с Россией по таким направлениям, как борьба с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и Ливии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, - сказала она. - Я хочу еще раз подтвердить заинтересованность ЕС в сотрудничестве по таким вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии".

Кроме того, Могерини отметила, что Евросоюз волнует "положение с Крымским полуостровом". "У нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", - сообщила она.

Визит главы европейской дипломатии в РФ проходит в рамках поездки, охватывающей период с 19 по 24 апреля, в ходе которой она также посетит Китай и Индию.